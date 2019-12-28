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Іноземні туристи збільшили свої витрати в Україні

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 15:51
Іноземні туристи збільшили свої витрати в Україні
Фото: Київ (РБК-Україна)

Найбільше в Україну приїжджає громадян країн ЄС

Обсяг експорту послуг за статтею "Подорожі" за січень-вересень 2019 року склав 1,353 млрд доларів, що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані статистики Національного банку України.

За даними НБУ, туристи з Європи витратили в Україні 507 млн доларів, що на 18,5% більше, ніж рік тому.

У той же час, жителі Росії витратили в Україні 259 млн доларів, що на 22,7% більше, ніж за 9 місяців 2018 року.

Іноземні туристи збільшили свої витрати в Україні

НБУ наводить дані Державної прикордонної служби, згідно з якими за 9 місяців 2019 року Україну відвідало 10,731 млн іноземців, що на 4,7% менше, ніж роком раніше (11,259 млн осіб).

При цьому кількість туристів з країн ЄС зросла на 1,5% до 3,214 млн осіб, з території Росії - скоротилася на 12,3 % до 1,244 млн чоловік.

Нагадаємо, за даними НБУ, українські туристи за січень-вересень 2019 року витратили за кордоном 6,545 млрд доларів, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

За даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в третьому кварталі 2019 року склав 3140 млн доларів, що на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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