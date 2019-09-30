ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иностранные туристы увеличили свои расходы в Украине

Новости » Финансы    30.09.2019 - 17:28
Иностранные туристы увеличили свои расходы в Украине

Больше всего тратят граждане стран Европейского союза

Объем экспорта услуг по статье "Путешествия" за второй квартал 2019 года составил 433 млн долларов, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (391 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной статистики Национального банка Украины.

По данным НБУ, туристы из Европы потратили в Украине 181 млн долларов, что на 15% больше, чем год назад.

В то же время, жители России потратили в Украине 92 млн долларов, что на 37% больше, чем во втором квартале 2018 года.

НБУ приводит данные Государственной пограничной службы, согласно которым за II квартал 2019 года Украину посетило 3,538 млн иностранцев, что на 4,6% меньше, чем годом ранее (3,708 млн человек).

При этом число туристов из стран ЕС выросло на 1,5% до 1,133 млн человек, с территории России - на 1,9% до 0,436 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, количество посетителей "зоны отчуждения" Чернобыльской АЭС с 2015 года до 2018 года увеличилось с 8 тыс. до 70 тыс. человек, половина из них иностранцы.

Отметим, по данным НБУ, в 2018 году иностранные туристы потратили в Украине 1,445 млрд долларов, что на 14,6% больше, чем в 2017 году.

Саудовская Аравия разрешила въезжать в страну иностранкам без сопровождения мужчин Старейший туроператор в мире прекратил работу
Новости Украины туристытуризминостранец
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь