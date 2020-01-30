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Иностранные советники могут приобщиться к разработке программы развития ВСУ, - МИД

Новости » Политика     30.01.2020 - 14:43
Иностранные советники могут приобщиться к разработке программы развития ВСУ, - МИД
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко встретился с представителями США, Канады, Британии, Германии, Польши и Литвы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с делегацией иностранных стратегических советников высокого уровня и предложил присоединиться к разработке программы развития Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЗС.

Как сообщается, 29 января глава внешнеполитического ведомства принял представителей США, Канады, Британии, Германии, Польши и Литвы, которые являются советниками комитета реформ Минобороны и ВСУ.

"Глава МИД предложил присоединиться к разработке государственной программы развития ВСУ на период до 2025 года и обновление Стратегического оборонного бюллетеня Украины", - рассказали в МИД.

Также Пристайко подчеркнул необходимость усиления присутствия военно-морских сил стран-членов НАТО в Черном море.

"Делегация советников подтвердила готовность оказывать дальнейшую поддержку военной реформы и урегулирования проблемных вопросов, влияющих на национальную безопасность Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 году украинские Военно-морские силы планируют получить от США три катера класса Island. Во вторник, 28 января, в Одессе началась рабочая встреча между представителями ВМС ВСУ и Береговой охраны США.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныМИД УкраиныВадим Пристайко
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