Иностранное судно задержали в Черноморске из-за загрязнения моря, Украине уплатят штраф

Во время воздушного патрулирования над Черным морем вокруг зарубежного грузового судна обнаружили большие бурые пятна. Судно находилось в порту Черноморская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД .

Катер Морской охраны с представителями Государственной экологической инспекции Украины отправился к месту происшествия.

На основании анализов из образцов пятен и проведенного осмотра установили, что море загрязнено судном под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии для загрузки зерном.

На выход судна из порта наложен запрет до уплаты возмещения в доход Украины в размере около 150 тысяч гривен.