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Иностранное судно задержали в Черноморске из-за загрязнения моря, Украине уплатят штраф

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Суббота 28 августа 2021 21:13
Иностранное судно задержали в Черноморске из-за загрязнения моря, Украине уплатят штраф Фоото: судно задержали в Черноморске из-за загрязнения моря (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Во время воздушного патрулирования над Черным морем вокруг зарубежного грузового судна обнаружили большие бурые пятна. Судно находилось в порту Черноморская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Катер Морской охраны с представителями Государственной экологической инспекции Украины отправился к месту происшествия.

На основании анализов из образцов пятен и проведенного осмотра установили, что море загрязнено судном под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии для загрузки зерном.

На выход судна из порта наложен запрет до уплаты возмещения в доход Украины в размере около 150 тысяч гривен.

Напомним, сегодня судно, которое везло 7 тысяч тонн украинской пшеницы, затонуло у Крита.

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Государственная пограничная служба Черное море
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