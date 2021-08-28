Иностранное судно задержали в Черноморске из-за загрязнения моря, Украине уплатят штраф
Фоото: судно задержали в Черноморске из-за загрязнения моря (mvs.gov.ua)
Во время воздушного патрулирования над Черным морем вокруг зарубежного грузового судна обнаружили большие бурые пятна. Судно находилось в порту Черноморская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
Катер Морской охраны с представителями Государственной экологической инспекции Украины отправился к месту происшествия.
На основании анализов из образцов пятен и проведенного осмотра установили, что море загрязнено судном под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии для загрузки зерном.
На выход судна из порта наложен запрет до уплаты возмещения в доход Украины в размере около 150 тысяч гривен.
Напомним, сегодня судно, которое везло 7 тысяч тонн украинской пшеницы, затонуло у Крита.