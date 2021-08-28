Іноземне судно затримали в Чорноморську за забруднення моря, Україні сплатять штраф
Фото: судно затримали в Чорноморську за забруднення моря (mvs.gov.ua)
Під час повітряного патрулювання над Чорним морем навколо закордонного вантажного судна виявили великі бурі плями. Судно перебувало в порту Чорноморська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
Катер Морської охорони з представниками Державної екологічної інспекції України вирушив до місця події.
На підставі аналізів зі зразків плям та проведеного огляду встановили, що море забруднено судном під прапором Барбадосу, яке прибуло з Болгарії для завантаження зерном.
На вихід судна з порту накладено заборону до сплати відшкодування в дохід України у розмірі близько 150 тисяч гривень.
Нагадаємо, сьогодні судно, яке везло 7 тисяч тонн української пшениці, затонуло біля Криту.