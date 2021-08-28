Іноземне судно затримали в Чорноморську за забруднення моря, Україні сплатять штраф

Під час повітряного патрулювання над Чорним морем навколо закордонного вантажного судна виявили великі бурі плями. Судно перебувало в порту Чорноморська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

Катер Морської охорони з представниками Державної екологічної інспекції України вирушив до місця події.

На підставі аналізів зі зразків плям та проведеного огляду встановили, що море забруднено судном під прапором Барбадосу, яке прибуло з Болгарії для завантаження зерном.

На вихід судна з порту накладено заборону до сплати відшкодування в дохід України у розмірі близько 150 тисяч гривень.