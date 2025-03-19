З інноваційним двигуном: розкриті перші подробиці про новий кросовер Mazda CX-5

Японський автовиробник також скоротив свої заплановані інвестиції в електромобілі, одночасно представивши новий двигун SkyActiv-Z, який має дебютувати до кінця 2027 року в гібридній конфігурації під капотом наступного покоління CX-5.

Компанія охрестила період до 2030 року "зорею електрифікації". Зазначається, що залежно від попиту клієнтів, бренд продовжуватиме пропонувати комбінацію моделей з двигуном внутрішнього згоряння, гібриди і електромобілі.

Автовиробник також скоротив заплановані інвестиції в електрифікацію з (13,3 млрд доларів до 10 млрд доларів. Цей крок став можливим завдяки партнерствам з Changan, Toyota, Denso та BluE Nexus.

Крім того, шляхом виробництва електромобілів та авто з ДВЗ на одній виробничій лінії інвестиції можна скоротити на 85% порівняно з будівництвом нового заводу, присвяченого виключно електромобілям.

Також Mazda приділяє значну увагу своїй майбутній силовій установці SkyActiv-Z. Першим автомобілем, який буде оснащено цим новим двигуном, стане CX-5 наступного покоління, де він працюватиме в парі з гібридною системою, розробленою власними силами. За словами представників компанії, новий двигун матиме високу паливну ефективність і продуктивність. Крім того, SkyActiv-Z відповідає суворим нормам викидів Euro 7.