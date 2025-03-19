UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

З інноваційним двигуном: розкриті перші подробиці про новий кросовер Mazda CX-5

Фото: розкриті перші подробиці про новий кросовер Mazda CX-5 (newsroom.mazda.com)
Автор: Константин Широкун

Mazda представила свою нову "Стратегію економічного використання активів", спрямовану на підвищення ефективності виробництва та скорочення витрат завдяки стратегічним партнерствам. У рамках стратегії також розкрили перші подробиці про новий Mazda СХ-5.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу Mazda.

Японський автовиробник також скоротив свої заплановані інвестиції в електромобілі, одночасно представивши новий двигун SkyActiv-Z, який має дебютувати до кінця 2027 року в гібридній конфігурації під капотом наступного покоління CX-5.

Компанія охрестила період до 2030 року "зорею електрифікації". Зазначається, що залежно від попиту клієнтів, бренд продовжуватиме пропонувати комбінацію моделей з двигуном внутрішнього згоряння, гібриди і електромобілі.

Автовиробник також скоротив заплановані інвестиції в електрифікацію з (13,3 млрд доларів до 10 млрд доларів. Цей крок став можливим завдяки партнерствам з Changan, Toyota, Denso та BluE Nexus.

Крім того, шляхом виробництва електромобілів та авто з ДВЗ на одній виробничій лінії інвестиції можна скоротити на 85% порівняно з будівництвом нового заводу, присвяченого виключно електромобілям.

Також Mazda приділяє значну увагу своїй майбутній силовій установці SkyActiv-Z. Першим автомобілем, який буде оснащено цим новим двигуном, стане CX-5 наступного покоління, де він працюватиме в парі з гібридною системою, розробленою власними силами. За словами представників компанії, новий двигун матиме високу паливну ефективність і продуктивність. Крім того, SkyActiv-Z відповідає суворим нормам викидів Euro 7.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
MazdaАвтомобільний ринок