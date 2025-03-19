С инновационным двигателем: раскрыты первые подробности о новом кроссовере Mazda CX-5

Японский автопроизводитель также сократил свои запланированные инвестиции в электромобили, одновременно представив новый двигатель SkyActiv-Z, который должен дебютировать к концу 2027 года в гибридной конфигурации под капотом следующего поколения CX-5.

Компания окрестила период до 2030 года "зорей электрификации". Отмечается, что в зависимости от спроса клиентов, бренд будет продолжать предлагать комбинацию моделей с двигателем внутреннего сгорания, гибриды и электромобили.

Автопроизводитель также сократил запланированные инвестиции в электрификацию с (13,3 млрд долларов до 10 млрд долларов. Этот шаг стал возможным благодаря партнерствам с Changan, Toyota, Denso и BluE Nexus.

Кроме того, путем производства электромобилей и авто с ДВС на одной производственной линии инвестиции можно сократить на 85% по сравнению со строительством нового завода, посвященного исключительно электромобилям.

Также Mazda уделяет значительное внимание своей будущей силовой установке SkyActiv-Z. Первым автомобилем, который будет оснащен этим новым двигателем, станет CX-5 следующего поколения, где он будет работать в паре с гибридной системой, разработанной собственными силами. По словам представителей компании, новый двигатель будет иметь высокую топливную эффективность и производительность. Кроме того, SkyActiv-Z соответствует строгим нормам выбросов Euro 7.