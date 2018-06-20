Инновации в корпоративном управлении стали главной темой V Международного форума корпоративных секретарей

Инновации в корпоративном управлении были в центре внимания участников юбилейного V Международного форума корпоративных секретарей, который состоялся 15 июня в Киеве. Организаторами Форума в очередной раз стали Профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ) и Международная финансовая корпорация (IFC).

Около 150 участников собрались для обмена опытом и ознакомления с инновациями в сфере корпоративного управления. Среди них руководители компаний, корпоративные секретари, юристы, специалисты консалтинговых и аудиторских фирм, представители государственных регуляторов и профессиональных объединений. Это крупнейший в Украине бизнес-форум по вопросам корпоративного управления.

С приветственным словом к участникам Форума обратились председатель Правления ПАКУ Александр Окунев и председатель Регионального представительства IFC в Беларуси, Молдове и Украине Джейсон Пеллмар, который подчеркнув важность внедрения новейших международных практик корпоративного управления в Украине для повышения инвестиционной привлекательности украинских компаний

К участию в Форуме были приглашены представители ВСУ, НБУ, МЭРТ, НКЦБФР, которые непосредственно влияют на изменения в системе корпоративного управления в Украине. Дискутировали на тему корпоративного законодательства в Украине, современных тенденций, вызовов и планов судья КХС Верховного Суда, секретарь судебной палаты по рассмотрению корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг Анна Вронская, Государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев, Член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Максим Либанов, а также Александр Бевз, директор Департамента лицензирования Национального банка Украины.

Целесообразность оценки уровня корпоративного управления выяснял модератор следующей панели Андрей Бойцун, советник по вопросам реформы государственных предприятий и приватизации Стратегической группы советников по поддержке реформ Украины (SAGSUR). Зачем нужно оценивать совет директоров и почему это так важно, рассказали Саймон Осборн, главный исполнительный директор Британского института корпоративного управления ICSA, и Бистра Боева, член Консультативной группы по частному сектору Глобального форума по корпоративному управлению IFC.

Кроме того, Владимир Игонин, партнер ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры", анонсировал старт совместного исследования различных аспектов корпоративного управления в Украине ПАКУ, Европейской Бизнес Ассоциации, ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" и компании Amrop Ukraine.

Неизменной ключевой темой каждого форума является обсуждение деятельности корпоративного секретаря, особенностей работы, анализа проблем, а также рассмотрение тенденций о позитивных изменениях в развитии корпоративного управления в украинских компаниях. Олег Журавлев, советник председателя Правления ПАКУ, обратил внимание присутствующих на основные тенденции по раскрытию информации о вознаграждении членов советов директоров. Евгений Петрик, директор компании Эмкон, остановился на проблемах имплементации изменений в корпоративном законодательстве, с которыми постоянно приходится сталкиваться корпоративным секретарям в ежедневной работе.

Практическим опытом реализации процедуры squeeze-out и роли в ней корпоративного секретаря поделилась Татьяна Флерик, главный юрисконсульт департамента по корпоративному управлению ДТЭК. Сопровождающим элементом процедуры является открытие эскроу счетов. Об особенностях открытия таких счетов и перспективах их использования рассказал заместитель директора департамента корпоративных клиентов ПАО "Кредобанк" Андрей Тимчишин.

"В дополнение к высокому уровню профессиональных навыков корпоративные секретари должны всегда придерживаться независимости суждений для того, чтобы быть советником, которому доверяет как компания, так и ее внешние стейкхолдеры", - отметила Мария Сухан, корпоративный секретарь НАК "Нафтогаз Украины".

Кульминацией Форума стала яркая и праздничная церемония объявления результатов и награждения победителя конкурса «Корпоративный секретарь года» за личные профессиональные достижения в сфере корпоративного управления в Украине. Победителем конкурса стала Татьяна Шестак, корпоративный секретарь АБ "Укргазбанк".

Изюминкой торжественного вечера и празднования дня Корпоративного секретаря стала вечерняя прогулка по Днепру в сопровождении концерта классической музыки оркестра "Киев-Классик" под руководством народного артиста Украины Германа Макаренко.

Организаторы Форума: Профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ) и Международная финансовая корпорация (IFC)

Официальный консалтинговый партнер: компания "Эмкон"

Официальный энергетический партнер: энергетическая компания "ДТЭК"

Официальный образовательный партнер: Украинский институт корпоративного управления

Партнеры: ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры", ПАО "Кредобанк", компания "ДМ", компания Human Capital Ukraine.

Аналитический партнер: рейтинговое агентство "IBI-Raiting".

Спонсор коктейльного вечера: торговая марка Jack Daniel's

Event-провайдер: компания Event Envoy.

При поддержке: НКЦБФР, ФГИУ, УАИБ, ПАРД, АПКБУ, Независимой ассоциации банков Украины, ЛСОУ, НДУ.

Генеральный информационный партнер: РБК-Украина. Юридический медиа партнер: Юридическая газета. Медиа партнери: finpost.com.ua, Business Ukraine magazine.