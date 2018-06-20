Інновації в корпоративному управлінні стали головною темою V Міжнародного форуму корпоративних секретарів

Інновації в корпоративному управлінні були в центрі уваги учасників ювілейного V Міжнародного форуму корпоративних секретарів, який відбувся 15 червня в Києві. Організаторами Форуму в черговий раз стали Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

Близько 150 учасників зібралися для обміну досвідом і ознайомлення з інноваціями в сфері корпоративного управління. Серед них керівники компаній, корпоративні секретарі, юристи, спеціалісти консалтингових і аудиторських фірм, представники державних регуляторів та професійних об’єднань. Це найбільший в Україні бізнес-форум з питань корпоративного управління.

З вітальним словом до учасників Форуму звернулися голова Правління ПАКУ Олександр Окунєв та голова Регіонального представництва IFC в Білорусі, Молдові та Україні Джейсон Пеллмар, який наголосив на важливості запровадження найновіших міжнародних практик корпоративного управління в Україні для підвищення інвестиційної привабливості українських компаній.

До участі у Форумі було запрошено представників ВСУ, НБУ, МЕРТ, НКЦПФР, які безпосередньо впливають на зміни в системі корпоративного управління в Україні. Дискутували на тему корпоративного законодавства в Україні, сучасних тенденцій, викликів і планів суддя КГС Верховного Суду, секретар судової палати з розгляду корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Ганна Вронська, Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олексій Перевезенцев, член Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку України Максим Лібанов, а також Олександр Бевз, директор Департаменту ліцензування Національного банку України.

Доцільність оцінки рівня корпоративного управління з'ясовував модератор наступної панелі Андрій Бойцун, радник з питань реформи державних підприємств і приватизації Стратегічної групи радників з підтримки реформ України (SAGSUR). Чому потрібно оцінювати раду директорів і чому це так важливо, розповіли Саймон Осборн, головний виконавчий директор Британського інституту корпоративного управління ICSA, та Бістра Боєва, член Консультативної групи з приватного сектору Глобального форуму з корпоративного управління IFC.

Крім того, Володимир Ігонін, партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», анонсував старт спільного дослідження різних аспектів корпоративного врядування в Україні ПАКУ, Європейської Бізнес Асоціації, ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» та компанії Amrop Ukraine.

Незмінною ключовою темою кожного форуму є обговорення діяльності корпоративного секретаря, особливостей роботи, аналізу проблем, а також розгляду тенденцій щодо позитивних змін в розвитку корпоративного управління в українських компаніях. Олег Журавльов, радник Голови Правління ПАКУ, зосередив увагу присутніх на основних тенденціях щодо розкриття інформації про винагороду членів рад директорів. Євген Петрик, директор компанії Емкон, зупинився на проблемах імплементації змін в корпоративному законодавстві, з якими постійно доводиться зіштовхуватися корпоративним секретарям в щоденній роботі.

Практичним досвідом реалізації процедури squeeze-out та ролі в неї корпоративного секретаря поділилася Тетяна Флерик, головний юрисконсульт департаменту з корпоративного управління ДТЕК. Супроводжуючим елементом процедури є відкриття ескроу рахунків. Про особливості відкриття таких рахунків та перспективи їх використання розповів заступник директора департаменту корпоративних клієнтів ПАТ "Кредобанк" Андрій Тимчишин.

"На доповнення до високого рівня професійних навичок корпоративні секретарі повинні завжди дотримуватись незалежності суджень для того, щоб бути радником, якому довіряє як компанія так і її зовнішні стейкхолдери", – відмітила Марія Сухан, корпоративний секретар НАК "Нафтогаз України".

Кульмінацією Форуму стала яскрава і святкова церемонія оголошення результатів і нагородження переможця конкурсу «Корпоративний секретар року» за особисті професійні досягнення в сфері корпоративного управління в Україні. Переможцем конкурсу стала Тетяна Шестак, корпоративний секретар АБ "Укргазбанк".

Родзинкою урочистого вечора та святкування дня Корпоративного секретаря стала вечірня прогулянка по Дніпру у супроводі концерту класичної музики Оркестру «Київ-Класик» під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Германа Макаренка.

Організатори Форуму:

Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC)

Офіційний консалтинговий партнер: компанія Емкон

Офіційний енергетичний партнер: енергетична компанія "ДТЕК"

Офіційний навчальний партнер: Український інститут корпоративного управління

Партнери: ЮФ "Василь Кісіль і Партнери", ПАТ "Кредобанк", компанія "ДМ", компанія Human Capital Ukraine.

Аналітичний патрнер: рейтингове агентство "IBI-Rating"

Спонсор коктейльного вечора: торгова марка Jack Daniel’s

Event-провайдер: Компанія Event Envoy.

За підтримки: НКЦПФРУ, ФДМУ, УАІБ, ПАРД, АПКБУ, НДУ, Незалежної асоціації банків України, ЛСОУ.

Генеральний інформаційний партнер: РБК-Україна. Юридичний медіа партнер: Юридична газета. Медіа партнери: finpost.com.ua, Business Ukraine magazine.