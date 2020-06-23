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Инклюзивное образование: в МОН объяснили, как устроить ребенка в школу

Новости » Общество     23.06.2020 - 14:34
Инклюзивное образование: в МОН объяснили, как устроить ребенка в школу
Фото: мать с ребенком (freepik)

Комплексная оценка является основанием для зачисления детей в инклюзивные группы

В Украине детей будут зачислять в инклюзивные группы дошкольных учреждений или в школу после того, как они пройдут комплексную оценку. Сейчас инклюзивные ресурсные центры в областях работают для того, чтобы все лица могли ее пройти.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

По ее словам, инклюзивные ресурсные центры в регионах, где есть смягчение карантина, работают для того, чтобы детей зачислили в учебные заведения.

Кроме того, она добавила, что для ребенка из инклюзивной группы будет составляться индивидуальная программа развития.

"Там ничего не изменилось, мы держим руку на пульсе", - сказала она.

Напомним, в Украине с 1 июня работают инклюзивно-ресурсные центры (ИРЦ) в регионах, где было введено послабление противоэпидемиологических мер.

Кроме того, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки и Минздрав готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования до возвращения детей в школу.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины МОНшколапреступления
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