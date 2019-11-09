Инициированный Зеленским закон о СМИ может повлиять на финансируемые из РФ медиа

Инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о СМИ может повлиять на финансируемые из России медиа. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Татьяна Попова.

Отметим, по данным Офиса президента, в законопроекте планируется предусмотреть запрет физическим и юридическим лицам РФ владеть или финансировать медиа в Украине.

Так, отвечая на вопрос РБК-Украина относительно того, повлияет ли будущий закон на группу телеканалов, владельцем которых является Виктор Медведчук, она отметила, что да, если они финансируются из России.



"Ну если там есть владельцы россияне, или если они финансируются с условно говоря с российских бизнесов, российских государственных бюджетов, то да - это на них повлияет...Так, если у них ("112 Украина", ZIK, NewsOne, - ред.) есть такая ситуация: или финансирование, или собственники, то это может повлиять", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ, которым обязал Кабинет министров Украины разработать требования к новостям в медиа.