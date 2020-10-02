Инициатор дела "Роттердам+" снова не явился на суд

Фото: Высший антикоррупционный суд (РБК-Украина)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила на 9 октября рассмотрение апелляции экс-нардепа Виктора Чумака на решение суда о законности закрытия дела "Роттердам+", сам заявитель на суд не явился.

Об этом сообщил председательствующий судья Игорь Панаид.

В течение недельной паузы сторонам дано время для ознакомления с материалами апелляционной жалобы.

"Прежде чем перейти к рассмотрению апелляционной жалобы по сути, суд действительно должен был рассмотреть все ходатайства участников. Суд используя положения законодательства дал срок для ознакомления тем лицам, которые будут брать участие в процессе. Это ожидаемое решение", - сообщил журналистам по итогу суда прокурор САП Виталий Пономаренко

На этом заседании у Виктора Чумака, который сам на суд не явился, проявился новый адвокат Алексей Бойко, который в это же время представляет интересы Никопольского ферросплавного завода Игоря Коломойского и "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в аналогичном процессе в Высшем антикоррупционном суде.

"У Чумака появился новый защитник: представитель ЦПК пришел защищать интересы Чумака. Я напомню, что в процессе, который находит в ВАКС, этот же адвокат представляет интересы истцов вместе с ферросплавными заводами Игоря Коломойского. Наконец-то все становится явным - ЦПК, НАБУ, Чумак - это звенья одной цепи", - заявила адвокат Ирина Одинец.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+".

Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции". 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Как известно, формула действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии, и автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.