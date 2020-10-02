Ініціатор справи "Роттердам+" знову не з'явився на суд

Фото: Вищий антикорупційний суд (РБК-Україна)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала на 9 жовтня розгляд апеляції екс-нардепа Віктора Чумака на рішення суду про законність закриття справи "Роттердам+", сам заявник на суд не з'явився.

Про це повідомив головуючий суддя Ігор Панаїд.

Упродовж тижневої паузи сторонам надано час для ознайомлення з матеріалами апеляційної скарги.

"Перш ніж перейти до розгляду апеляційної скарги по суті, суд повинен був розглянути всі клопотання учасників. Суд використовуючи положення законодавства надав строк для ознайомлення тим особам, які будуть брати участь в процесі. Це очікуване рішення", - повідомив журналістам за підсумками суду прокурор САП Віталій Пономаренко

На цьому засіданні у Віктора Чумака, який сам на суд не з'явився, з'явився новий адвокат Олексій Бойко, який водночас представляє інтереси Нікопольського феросплавного заводу Ігоря Коломойського та "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна в аналогічному процесі у Вищому суді антикорупційному

"У Чумака з'явився новий захисник: представник ЦПК прийшов захищати інтереси Чумака. Я нагадаю, що в процесі, який знаходить в ВАКС, цей же адвокат представляє інтереси позивачів разом з феросплавними заводами Ігоря Коломойського. Нарешті все стає явним - ЦПК, НАБУ, Чумак - це ланки одного ланцюга", - заявила адвокат Ірина Одинець.

Нагадаємо, 24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність рішення САП про закриття справи "Роттердам+".

Суд визнав, що прокурор САП прийняв рішення про закриття справи відповідно до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цієї заяви в ВАКС проти закриття справи подали Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського та "Центр протидії корупції". 25 вересня їх заяви об'єднані в загальне провадження.

Справа "Роттердам+" була закрита прокуратурою 27 серпня 2020 через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

Як відомо, формула діяла у 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії, і автоматично припинила дію з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промислових споживачів зросла.