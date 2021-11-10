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Ініціатор справи "Роттердам+" визнав рішення ВАКС щодо обґрунтованості його закриття

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Київ, Середа 10 листопада 2021 11:04
Ініціатор справи "Роттердам+" визнав рішення ВАКС щодо обґрунтованості його закриття Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Екс-нардеп Віктор Чумак, за заявою якого у 2017 році НАБУ відкрило справу "Роттердам+", припинив оскаржувати рішення прокуратури щодо його закриття.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву "Центру протидії корупції".

"Віктор Чумак відкликав свою апеляційну скаргу на закриття провадження по "Роттердам+", - повідомив ЦПК, уточнивши, що Чумак погодився з рішенням судді ВАКС та прокурора САП щодо законності закриття цієї справи.

Сам Віктор Чумак підтвердив, що відмовився від спроб заперечувати рішення ВАКС щодо закриття справи. Він пояснив це небажанням співпрацювати з Ігорем Коломойським, котрий намагається відновити цю справу у власних інтересах.

"Там суперничають два олігархи. Нехай суперничають без мене. Я не хочу бути поряд", - пояснив Віктор Чумак.

Чумак був єдиним законним заявником у справі "Роттердам+", що підтверджено рішенням суду першої інстанції. Таким чином, після відкликання Чумаком свого позову, заявників у цьому процесі більше не залишилося.

Заперечувати справу продовжують два заводи Коломойського, які вважають себе потерпілими від формули. Вони є великими споживачами електроенергії і систематично домагаються зниження собі закупівельних цін на електрику.

Нагадаємо, справа "Роттердам+" тривала понад 4 роки. Було проведено понад десять експертиз, жодна з яких не встановила збиток від дії формули. Усього державні експертні інститути підтвердили юридичну та економічну обґрунтованість формули "Роттердам+", що випливає з рішення суду.

20 травня 2021 року САП закрила цю справу через відсутність складу злочину. 13 жовтня ВАКС підтвердив законність та обґрунтованість цього рішення прокуратури.

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