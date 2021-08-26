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Инициатор дела "Роттердам+" в десятый раз не явился в суд

Автор: Наталия Гурковская

Высший антикоррупционный суд признал, что инициатор дела "Роттердам+" Виктор Чумак без уважительных причин систематически игнорирует рассмотрение его же жалобы против закрытия этого дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, которое было принято на заседании 26 августа.

Чумак и его представители не явились ни на одно из 10 заседаний суда по этому делу, начиная с июня 2021 года.

Ранее ВАКС направил Чумаку повестку о необходимости явится в суд. Однако на заседание 26 августа он снова не явился, не сообщив о причинах своей неявки.

Также заседание суда проигнорировали и адвокаты Чумака.

По оценкам адвокатам стороны защиты, систематическая неявка Чумака и прочих заявителей в суд свидетельствует об их неуважений к ВАКС.

Также попытки заявителей срывать заседание ВАКС, по мнению адвокатов, координируются непосредственно владельцем ферросплавных заводов Игорем Коломойским, чьи заводы единственными в стране считают себя потерпевшими от формулы "Роттердам+".

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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