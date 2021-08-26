Инициатор дела "Роттердам+" в десятый раз не явился в суд

Чумак и его представители не явились ни на одно из 10 заседаний суда по этому делу, начиная с июня 2021 года.

Ранее ВАКС направил Чумаку повестку о необходимости явится в суд. Однако на заседание 26 августа он снова не явился, не сообщив о причинах своей неявки.

Также заседание суда проигнорировали и адвокаты Чумака.

По оценкам адвокатам стороны защиты, систематическая неявка Чумака и прочих заявителей в суд свидетельствует об их неуважений к ВАКС.

Также попытки заявителей срывать заседание ВАКС, по мнению адвокатов, координируются непосредственно владельцем ферросплавных заводов Игорем Коломойским, чьи заводы единственными в стране считают себя потерпевшими от формулы "Роттердам+".