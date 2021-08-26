Ініціатор справи "Роттердам+" в десятий раз не з'явився в суд

Чумак і його представники не з'явилися на жодне з 10 засідань суду у цій справі, починаючи з червня 2021 року.

Раніше ВАКС направив Чумаку повістку про необхідність з'явитися до суду. Однак на засідання 26 серпня він знову не з'явився, не повідомивши про причини своєї неявки.

Також засідання суду проігнорували і адвокати Чумака.

За оцінками адвокатів боку захисту, систематична неявка Чумака та інших заявників до суду свідчить про їх неповагу до ВАКС.

Також спроби заявників зривати засідання ВАКС, на думку адвокатів, координуються безпосередньо власником феросплавних заводів Ігорем Коломойським, чиї заводи єдиними в країні вважають себе потерпілими від формули "Роттердам+".