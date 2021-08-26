Ініціатор справи "Роттердам+" в десятий раз не з'явився в суд

Вищий антикорупційний суд визнав, що ініціатор справи "Роттердам+" Віктор Чумак без поважних причин систематично ігнорує розгляд його ж скарги проти закриття цієї справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, яке було прийнято на засіданні 26 серпня.
Чумак і його представники не з'явилися на жодне з 10 засідань суду у цій справі, починаючи з червня 2021 року.
Раніше ВАКС направив Чумаку повістку про необхідність з'явитися до суду. Однак на засідання 26 серпня він знову не з'явився, не повідомивши про причини своєї неявки.
Також засідання суду проігнорували і адвокати Чумака.
За оцінками адвокатів боку захисту, систематична неявка Чумака та інших заявників до суду свідчить про їх неповагу до ВАКС.
Також спроби заявників зривати засідання ВАКС, на думку адвокатів, координуються безпосередньо власником феросплавних заводів Ігорем Коломойським, чиї заводи єдиними в країні вважають себе потерпілими від формули "Роттердам+".
Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.
Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.