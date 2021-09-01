Инициатор дела "Роттердам+" в 11 раз не явился в ВАКС на слушание дела о его закрытии

Инициатор дела "Роттердам+" экс-нардеп Виктор Чумак в 11 раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по слушание его же иска против закрытия прокуратурой этого дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, которое было принято на заседании.

Судебные заседания по поводу закрытия дела "Роттердам+" длятся с начала июня 2021 года. За три месяца было назначено 11 заседаний, однако ни на одно из них заявители не явились в полном составе. Из этого суд вынужден был каждый раз откладывать рассмотрение дела по сути.

Уже одиннадцатую по счету неявку Чумака в суд истцы - ферросплавные заводы Игоря Коломойского - использовали для дальнейшего затягивания судебного процесса.

Однако Чумак в очередной раз проигнорировал повестку, не сообщив суду причин своей неявки.

На предыдущем заседании ВАКС направил повторную повестку Чумаку о необходимости обязательной его явки на судебные заседания.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.