Ініціатор справи "Роттердам+" в 11 раз не з'явився в ВАКС на слухання справи про її закриття
Ініціатор справи "Роттердам+" екс-нардеп Віктор Чумак в 11 раз не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо слухання його ж позову проти закриття прокуратурою цієї справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, яке було прийнято на засіданні.
На попередньому засіданні ВАКС направив повторну повістку Чумаку про необхідність обов'язкової його явки на судові засідання.
Однак Чумак в черговий раз проігнорував повістку, не повідомивши суду причин своєї неявки.
Вже одинадцяту за рахунком неявку Чумака до суду позивачі - феросплавні заводи Ігоря Коломойського - використали для подальшого затягування судового процесу.
Судові засідання з приводу закриття справи "Роттердам+" тривають з початку червня 2021 року. За три місяці було призначено 11 засідань, однак ні на одне з них заявники не з'явилися в повному складі. Тому суд змушений був кожен раз відкладати розгляд справи по суті.
Наступне засідання через неявку заявників суддя змушена була відкласти на 15 вересня.
Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.
Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.