З ініціативи Чехії Україні було поставлено 1,6 млн снарядів, але буде більше, - Павел

У рамках очолюваної Чехією ініціативи з постачання Україні великокаліберних боєприпасів, країні було поставлено 1,6 мільйона снарядів. Цю ініціативу буде продовжено.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції Павло заявив, що фінансування поставок забезпечено до квітня, і ця ініціатива триватиме після цього часу.

"Ми отримали від наших союзників достатньо ресурсів, щоб покрити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я провів переговори з союзниками, щоб розглянути можливість надання більших ресурсів", - сказав Павел.

Президент Чехії наголосив, що треба підтримати Україну доти, доки не буде виконано мирну угоду і "доки ми не будемо впевнені, що Україна може стояти на власних ногах".

У рамках цієї ініціативи чехи використовують дипломатичний, діловий і промисловий досвід для пошуку великокаліберних боєприпасів по всьому світу і відправляють їх в Україну за фінансування союзників по НАТО.