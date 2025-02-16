З ініціативи Чехії Україні було поставлено 1,6 млн снарядів, але буде більше, - Павел
У рамках очолюваної Чехією ініціативи з постачання Україні великокаліберних боєприпасів, країні було поставлено 1,6 мільйона снарядів. Цю ініціативу буде продовжено.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції Павло заявив, що фінансування поставок забезпечено до квітня, і ця ініціатива триватиме після цього часу.
"Ми отримали від наших союзників достатньо ресурсів, щоб покрити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я провів переговори з союзниками, щоб розглянути можливість надання більших ресурсів", - сказав Павел.
Президент Чехії наголосив, що треба підтримати Україну доти, доки не буде виконано мирну угоду і "доки ми не будемо впевнені, що Україна може стояти на власних ногах".
У рамках цієї ініціативи чехи використовують дипломатичний, діловий і промисловий досвід для пошуку великокаліберних боєприпасів по всьому світу і відправляють їх в Україну за фінансування союзників по НАТО.
Нагадаємо, раніше Петро Павло заявив, що Україні треба отримати справедливу мирну угоду і надійні гарантії безпеки, і важливо створити всі умови для вступу до НАТО та ЄС. Він наголосив, що партнери також мають планувати післявоєнну відбудову України.
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