По инициативе Чехии Украине было поставлено 1,6 млн снарядов, но будет больше, - Павел

В рамках возглавляемой Чехией инициативы по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов, стране было поставлено 1,6 миллиона снарядов. Данная инициатива будет продолжена..

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Павел заявил, что финансирование поставок обеспечено до апреля, и эта инициатива будет продолжаться после этого времени.

"Мы получили от наших союзников достаточно ресурсов, чтобы покрыть потребности Украины до апреля этого года, а также здесь, на конференции, я провел переговоры с союзниками, чтобы рассмотреть возможность предоставления больших ресурсов", - сказал Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что надо поддержать Украину до тех пор, пока не будет выполнено мирное соглашение и "пока мы не будем уверены, что Украина может стоять на собственных ногах".

В рамках этой инициативы чехи используют дипломатический, деловой и промышленный опыт для поиска крупнокалиберных боеприпасов по всему миру и отправляют их в Украину при финансировании союзников по НАТО.