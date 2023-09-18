Ініціатива повністю за Україною: Подоляк обґрунтував успішність контрнаступу

"Ініціатива повністю за Україною", - сказав Подоляк.

Подоляк назвав прорив першої лінії оборони Росії причиною оптимізму у боротьбі України з військовою силою, яку "всі боялися" до того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення.

"Навіть російські офіційні особи, такі як Путін, кажуть, що вони відбивають наступальні операції України. Вони не говорять про свій контрнаступ, вони говорять лише про оборонну війну Росії", - сказав він.

Подоляк додав, що Україна готується боротися за визволення Криму, окупованого Росією у 2014 році.

Він заявив, що Україна потребує більшої підтримки з повітря з боку своїх західних партнерів, особливо винищувачів F-16, ракетах великої дальності для завдання ударів углиб територій, контрольованих Росією, і боєприпасів.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Сили оборони України з початку наступу на основному напрямі, південному, вже звільнили 260 кв. км території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він знає, де ЗСУ мають намір потужно прорвати оборону, проте не може ділитися цією інформацією зі ЗМІ.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом може завершити ще до настання зими.