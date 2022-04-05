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Инициатива налогового комитета ВР приведет к неконтролируемому росту цен на сигареты, - "Укртютюн"

Фото: инициатива налогового комитета ВР приведет к неконтролируемому росту цен на сигареты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" выступила против внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, которым планируется разрешить продавать табачные изделия по ценам выше максимальных розничных цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ассоциации в Facebook.

Именно такая норма содержится в проекте закона Украины № 7233 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов Украины относительно взимания единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения", инициатором которого является комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он предлагает на время военного положения освободить субъектов хозяйствования от ответственности за розничную торговлю табачными изделиями по ценам выше максимальных розничных цен.

Как утверждают в ассоциации, такие изменения имеют целью лишь получение нечестными предпринимателями дополнительных доходов во время войны, поскольку позволят бесконтрольно повышать цены на табачные изделия, при этом уклоняться от уплаты розничного акцизного налога и минимизировать уплату НДС, от чего будет терять и государство, и покупатели.

Кроме того, недобропорядочные производители и импортеры табачных изделий смогут устанавливать максимальные розничные цены на табачную продукцию на уровне 1 гривны и таким образом минимизировать уплату НДС. В расчете на одну пачку сигарет потери бюджета по НДС составят 9,83 грн.

"Произойдет неконтролируемый рост цен на сигареты, что в существующих условиях и при низкой покупательной способности населения, стимулировать ощутимый рост объемов нелегальной торговли и, соответственно, недополучению государственным бюджетом средств от уплаты акцизного и других налогов", - прогнозируют в "Укртютюн".

Еще один негативный фактор, который будет вредить наполнению государственного бюджета, заключается в искажении конкурентной среды в пользу тех дельцов, которые избегают полной уплаты налогов по сравнению с законопослушными и прозрачными участниками рынка.

Ассоциация призывает народных депутатов не допустить злоупотребления сложным положением в государстве и продвижения корпоративных интересов, и не поддерживать законодательные инициативы по освобождению субъектов хозяйствования от ответственности за розничную торговлю табачными изделиями по ценам выше МРЦ.

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