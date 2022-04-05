Ініціатива податкового комітету ВР призведе до неконтрольованого росту цін на цигарки, - "Укртютюн"

Саме така норма міститься в проекті закону України № 7233 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо справляння єдиного внеску та обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення", ініціатором якого є комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Він пропонує на час воєнного стану звільнити суб’єктів господарювання від відповідальності за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін.

Як стверджують в асоціації, такі зміни мають на меті лише отримання нечесними підприємцями додаткових прибутків під час війни, оскільки дозволять безконтрольно підвищувати ціни на тютюнові вироби, при цьому ухилятися від сплати роздрібного акцизного податку та мінімізувати сплату ПДВ, від чого втрачатиме і держава, і покупці.

Крім того, недоброчесні виробники та імпортери тютюнових виробів зможуть встановлювати максимальні роздрібні ціни на тютюнову продукцію на рівні 1 гривні і таким чином мінімізувати сплату ПДВ. У розрахунку на одну пачку сигарет втрати державного бюджету з ПДВ складуть 9.83 грн.

"Відбудеться неконтрольоване зростання цін на сигарети, що існуючих умовах та при низькій купівельній спроможності населення, стимулюватиме відчутне зростання обсягів нелегальної торгівлі та відповідно недоотримання державним бюджетом коштів від сплати акцизного та інших податків", - прогнозують в "Укртютюн".

Ще один негативний фактор, який шкодитиме наповненню державного бюджету, полягає у викривленні конкурентного середовища на користь тих ділків, які уникають повної сплати податків у порівнянні з законослухняними і прозорими учасниками ринку.

Асоціація закликає народних депутатів не допустити зловживання складним становищем у державі та просування корпоративних інтересів, і не підтримувати законодавчі ініціативи щодо звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від МРЦ.