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Инициатива на стороне ВСУ. Силы обороны имеют частичный успех в направлении Бердянска

Новина українською →
Бердянск, Среда 12 июля 2023 14:35
Инициатива на стороне ВСУ. Силы обороны имеют частичный успех в направлении Бердянска Фото: ВСУ имеют частичный успех в направлении Бердянска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные имеют частичные успехи на Бердянском направлении. Инициатива на стороне наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что Силы обороны в направлении Бердянска продвигаются вперед, системно выбивая врага с позиций. На этом направлении есть частичный успех вдоль линии фронта.

"Бьем по противнику, ведем контрбатарейную борьбу, разминирование. Мудрость говорит, что саперы идут медленно, но не стоит их торопить. Враг оказывает упорное сопротивление, мы жмем и уничтожаем боевой потенциал россиян", - подчеркнул спикер.

По его словам, за прошедшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 68 российских оккупантов, еще 156 получили ранения, четыре попасть в плен. Украинские военные за сутки уничтожили 22 единицы вооружения россиян.

В то же время Шершень подчеркнул, что тяжелые бои продолжаются, оккупанты огрызаются, но инициатива на стороне Украины.

"Оккупанты понесут колоссальные потери, инициатива полностью на нашей стороне. Россияне подтягивают живую силу и старую советскую технику", - добавил спикер.

Наступление Украины

Напомним, украинские защитники, по сообщениям Генштаба, продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вблизи Бахмута ВСУ наступают севернее и южнее самого города. По данным аналитиков ISW, наши защитники контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге Украины.

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