"Ингулец" призывает не нарушать регламент, и готов пойти в суд, если сезон не доиграют

Фото: ФК "Ингулец" (из открытых источников)

В клубе призывают не нарушать регламент соревнований

Накануне внеочередной Конференции ПФЛ футбольный клуб "Ингулец" (пгт Петрово, Кировоградская обл.) еще раз выразил свою официальную позицию относительно доигрывания сезона в Первой лиге. В клубе считают, что обладателей путевки в элиту должны определять по спортивному принципу.

Об этом говорится в официальном обращении на сайте клуба, передает РБК-Украина.

"До вынужденной остановки сезона на карантин мы гордились уровнем соревнований Первой лиги в части невероятной конкуренции, плотности в турнирной таблице, непредсказуемости развязки этого многомесячного футбольного марафона. Казалось, ничто не может омрачить праздник футбола, но после зимних сборов все сразу обвалилось, напряжение стало зашкаливать", - говорится в обращении.

В клубе отмечают, что регламент соревнований - это незыблемый документ, футбольная "Конституция" и доиграть сезон с учетом всех обстоятельств - обязанность.

"Тем, кто сетует на неопределенность относительно медицинского протокола, хочется сказать одно: кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет - причины. Больно осознавать, что часть клубов со средней и нижней части турнирной таблицы невольно продуцируют хаос. Сейчас не время бесхребетности и желание сэкономить. Футбол должен жить, а ваши футболисты, тренеры и персонал должны кормить свои семьи. Право на труд, на получение соответствующего финансового вознаграждения никто не отменял", - говорится в обращении.

В обращении также отмечается, что команда конкурентоспособная, развивает инфраструктуру, строит стадион, футбольные поля, по сути "с нуля строит амбициозный клуб вопреки прогнозам скептиков и недоброжелателей".

В клубе также напомнили, что похожие мысли относительно остановки чемпионата царили и в УПЛ, но ФК "Динамо" во главе с Игорем Суркисом отстояли свою позицию и премьер-лига "сломала зубы".

"Наша позиция в части выполнения регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2019/2020 в сухом остатке очень прозрачна и очевидна. Чемпионат Первой лиги должен быть доигран согласно календарю по классически схеме согласно нормам регламента. Считаем, что формула обмена между лигами должна предусматривать прямой вылет из Первой лиги 15-ой и 16-ой команды, переход, в свою очередь, из Второй лиги в Первую, занявшие первое и второе место в обеих подгруппах второго дивизиона, а также проведение стыковых игр между третьими командами групп А и Б коллективами, занявшими 13-е и 14-е место в Первой лиге", - добавили в клубе.

В клубе отмечают, что если их мнение не будет услышано, они оставляют за собой право обращаться в суды различных инстанций, включая Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, ранее президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что чемпионат Первой лиги необходимо доиграть тем командам, которые претендуют на выход в УПЛ.

"Ингулец" занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 37 очков и отставая на 2 очка от лидера "Движения". Еще три команды ("Агробизнес", "Проходи", "Оболонь-Бровар") имеют равное количество очков с командой из Петрово.

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Автор: РБК-Украина