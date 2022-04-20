Информировал и мародерил вместе с оккупантами. Подростка из Бучи подозревают в госизмене

Несовершеннолетний житель Бучи в период временной оккупации сотрудничал и помогал российским военным. Ему уже вручили подозрение о государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Следствие установило, что в период временной оккупации Бучанского района 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага. Он информировал оккупантов о магазинах и домах, где могут быть ценные вещи. За это парень получал вознаграждение и привилегии от российских военных.
Кроме того, он вместе с оккупантами незаконно проник в один из домов и похитил имущество.
Подростку сообщили подозрение в государственной измене и тайном похищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Напомним, в "Укрзализныце" обнаружили четырех коллаборантов, сотрудничавших с российскими оккупантами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.