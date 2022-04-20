UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Информировал и мародерил вместе с оккупантами. Подростка из Бучи подозревают в госизмене

Фото: подростка из Бучи подозревают в госизмене (фото facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Несовершеннолетний житель Бучи в период временной оккупации сотрудничал и помогал российским военным. Ему уже вручили подозрение о государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в период временной оккупации Бучанского района 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага. Он информировал оккупантов о магазинах и домах, где могут быть ценные вещи. За это парень получал вознаграждение и привилегии от российских военных.

Кроме того, он вместе с оккупантами незаконно проник в один из домов и похитил имущество.

Подростку сообщили подозрение в государственной измене и тайном похищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Напомним, в "Укрзализныце" обнаружили четырех коллаборантов, сотрудничавших с российскими оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныБуча