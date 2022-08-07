Информация о взрывах в Полтавской и Черкасской областях не подтвердилась
Фото: информация о взрывах в Полтавской и Черкасской областях не подтвердилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Официальные источники не подтвердили информацию о взрывах в Полтавской и Черкасской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина и комментарий спикера Нацполиции в Черкасской области Зои Вовк.
По словам Лунина, в воскресенье, 7 августа, вечером никакой информации о "прилетах" в Полтавской области нет.
В свою очередь Вовк заявила, что в Черкасской области не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций и информация о взрывах не подтвердилась.
Напомним, сегодня вечером в Кременчуге Полтавской области и Черкассах местные жители сообщали, что услышали взрывы.
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