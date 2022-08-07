Фото: информация о взрывах в Полтавской и Черкасской областях не подтвердилась (Виталий Носач, РБК-Украина)

Официальные источники не подтвердили информацию о взрывах в Полтавской и Черкасской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина и комментарий спикера Нацполиции в Черкасской области Зои Вовк.