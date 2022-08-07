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Інформація про вибухи в Полтавській і Черкаській областях не підтвердилася

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Україна, Неділя 07 серпня 2022 22:38
Інформація про вибухи в Полтавській і Черкаській областях не підтвердилася Фото: інформація про вибухи у Полтавській та Черкаській областях не підтвердилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Офіційні джерела не підтвердили інформацію про вибухи в Полтавській і Черкаській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна і коментар речника Нацполіції в Черкаській області Зої Вовк.

За словами Луніна, в неділю, 7 серпня, ввечері ніякої інформації про "прильоти" в Полтавській області немає.

У свою чергу Вовк заявила, що в Черкаській області не було зафіксовано надзвичайних ситуацій і інформація про вибухи не підтвердилася.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Кременчуці Полтавської області та Черкасах місцеві жителі повідомляли, що почули вибухи.

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Полтавская область Черкасская область Вибух Війна Росії проти України
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