Інформація про вибухи в Полтавській і Черкаській областях не підтвердилася

Фото: інформація про вибухи у Полтавській та Черкаській областях не підтвердилася (Віталій Носач, РБК-Україна)

Офіційні джерела не підтвердили інформацію про вибухи в Полтавській і Черкаській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна і коментар речника Нацполіції в Черкаській області Зої Вовк.