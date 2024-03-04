Інформація щодо реконструкції Дегтярівського шляхопроводу є упередженою, - Київавтодор

Як йдеться у повідомленні, "Київавтодор" в законодавчому порядку вимагатиме спростування такої інформації та відшкодування репутаційної шкоди.

Зокрема, в корпорації заявляють, що в поширеній інформації не враховано, вартість будівельних матеріалів, витрат на логістику, суми державного мита, податків та інших витрат при розмитненні вантажів. Також поширюються дані, що стосуються кардинально різних хронологічних періодів.

"Станом на 29 лютого здійснено оплату на суму 340 млн із 920 млн вартості обʼєкта. Усі тендерні процедури відбулися згідно із законодавством, прозоро та з дотриманням усіх процедур. Уточнюємо, що замовник робіт замовляє комплекс робіт та послуг, а не окрему закупівлю будівельних матеріалів на об’єкт. Усі виплати здійснюють винятково за актами виконаних робіт і після підтвердження результатами державної експертизи", - заявляють у "Київавтодорі".

В компанії також наголошують, що співпрацюють з правоохоронними органами задля обʼєктивного розслідування щодо вартості робіт під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу.

"Комунальна корпорація готова надавати необхідну об’єктивну інформацію щодо будівництва об’єктів транспортної інфраструктури, зокрема відповідним органам та іншим зацікавленим особам у визначений законом порядок і спосіб. Водночас у разі поширення недостовірної, необ’єктивної інформації, що ганьбить імідж і ділову репутацію, корпорація буде вимушена в законодавчому порядку вимагати спростування такої інформації та відшкодування заподіяної репутації шкоди", - підкреслюють у "Київавтодорі".

Раніше повідомлялося, що у кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві "знайшлися завищені ціни будматеріалів".