Информация о реконструкции Дегтяровского путепровода предвзята, - Киевавтодор

Как говорится в сообщении, "Киевавтодор" в законодательном порядке потребует опровержения такой информации и возмещения репутационного ущерба.

В частности, в корпорации заявляют, что в распространенной информации не учтено стоимость строительных материалов, расходов на логистику, суммы государственной пошлины, налогов и других расходов при растаможке грузов. Также распространяются данные, касающиеся кардинально разных хронологических периодов.

"По состоянию на 29 февраля произведена оплата на сумму 340 млн из 920 млн стоимости объекта. Все тендерные процедуры прошли в соответствии с законодательством, прозрачно и с соблюдением всех процедур. Уточняем, что заказчик работ заказывает комплекс работ и услуг, а не отдельную закупку строительных материалов на объект. Все выплаты производят исключительно по актам выполненных работ и после подтверждения результатами государственной экспертизы", - заявляют в "Киевавтодоре".

В компании также отмечают, что сотрудничают с правоохранительными органами для объективного расследования стоимости работ во время реконструкции Дегтяровского путепровода.

"Коммунальная корпорация готова предоставлять необходимую объективную информацию о строительстве объектов транспортной инфраструктуры, в частности соответствующим органам и другим заинтересованным лицам, в порядке и способами, предусмотренными законом. В то же время в случае распространения недостоверной, необъективной информации, которая порочит имидж и деловую репутацию, корпорация будет вынуждена в законодательном порядке требовать опровержения такой информации и возмещения причиненного репутации ущерба", - подчеркивают в "Киевавтодоре".

Ранее сообщалось, что в смете реконструкции Дегтяровского путепровода в Киеве "нашлись завышенные цены стройматериалов".