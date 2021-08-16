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Информация об отмене обучения с 1 сентября - фейк: МОН сделало заявление

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве образования и науки Украины сделали заявление о начале учебного года в стране. Информация об отмене обучения с 1 сентября - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МОН.

В министерстве напомнили заявление министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться.

"Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", - говорится в заявлении.

Напомним, МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине.

Кроме того, в МОН рассказали о вакцинации учителей и студентов, пустят ли в классы и общежития без прививки.

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