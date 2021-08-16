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Інформація про скасування навчання з 1 вересня - фейк: МОН зробило заяву

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві освіти та науки України зробили заяву щодо початку навчального року в країні. Інформація про скасування навчання з 1 вересня - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОН.

У міністерстві нагадали заяву міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме.

"Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, МОН розглядає три варіанти початку нового навчального року в Україні.

Крім того, у МОН розповіли про вакцинацію вчителів та студентів, чи пустять у класи та гуртожитки без щеплення.

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