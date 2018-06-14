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Интервью

Информация о минировании здания бизнес-центра в Киеве не подтвердилась

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 14:54
Фото: "минирование" бизнес-центра в Киеве (facebook.comua24uanews)
Фото: "минирование" бизнес-центра в Киеве (facebook.comua24uanews)

На момент проверки помещения правоохранители эвакуировали около 2 тыс. человек

Информация о минировании здания бизнес-центра в Киеве не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В ходе тщательного обследования бизнес-центра взрывоопасных предметов не обнаружено. На момент проверки помещений проводили эвакуацию около 2000 человек", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 14 июня 2018 года, в Киеве "минировали" бизнес-центр по улице Евгения Коновальца.

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Теги публикации: Киев, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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