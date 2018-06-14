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Інтерв'ю

Інформація про мінування будівлі бізнес-центру у Києві не підтвердилася

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 14:54
Фото: "мінування" бізнес-центру у Києві (facebook.comua24uanews)
Фото: "мінування" бізнес-центру у Києві (facebook.comua24uanews)

На момент перевірки приміщення правоохоронці евакуювали близько 2 тис. осіб

Інформація про мінування будівлі бізнес-центру у Києві не підтвердилася. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"У ході ретельного обстеження бізнес-центру вибухонебезпечних предметів не виявлено. На момент перевірки приміщення проводили евакуацію близько 2000 чоловік", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 червня 2018 року, у Києві "мінували" бізнес-центр по вулиці Євгена Коновальця.

 

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Теги публікації: Київ, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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