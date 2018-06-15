Также в Киеве "минировали" авто на Воздвиженской

Информация о минировании зданий трех судов в Киеве не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, сегодня правоохранителям поступила информация о минировании трех судов в Киеве, а также автомобиля, припаркованного на улице Воздвиженской.

В ходе проверки информации о взрывчатке на Воздвиженской правоохранители взрывных устройств не обнаружили, во время проверок зданий судов также взрывчатка обнаружена не была.

"Специалисты обследовали все объекты и прилегающую к ним территорию. Никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" Печерский, Шевченковский и Соломенский райсуды.