Також у Києві "мінували" авто на Воздвиженській

Інформація про мінування будівель трьох судів у Києві не підтвердилася. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, сьогодні правоохоронцям надійшла інформація про замінування трьох судів у Києві, а також автомобіля, припаркованому на вулиці Воздвиженській.

У ході перевірки інформацію про вибухівку на Воздвиженській правоохоронці вибухових пристроїв не виявили, під час перевірок будівель судів також вибухівка виявлена не була.

"Фахівці обстежили всі об'єкти та прилеглу до них територію. Жодних вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві "замінували" Печерський, Шевченківський та Солом‘янський райсуди.