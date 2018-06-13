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Интервью

Информация о минировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 18:47
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В ходе проверки правоохранители эвакуировали 295 граждан

Информация о минировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Всего эксперты осмотрели 14 800 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 295 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители проверяли информацию о закладке взрывчатки в помещениях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

 

#поліція_Харківщини #минирование Информация о минировании бизнес-центров не подтвердилась Всего эксперты осмотрели 14...

Опубликовано Полиция Харьковщины 13 июня 2018 г.

Напомним, сегодня в Харькове девятый день подряд "минировали" бизнес-центры.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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