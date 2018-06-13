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Інформація про мінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 18:47
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В ході перевірки правоохоронці евакуювали 295 громадян

Інформація про мінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Всього експерти оглянули 14 800 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 295 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, правоохоронці перевіряли інформацію про закладення вибухівки у приміщеннях бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького і проспекті Московському.

 

#поліція_Харківщини #мінування Інформація щодо мінування бізнес-центрів не підтвердилась Всього експерти оглянули 14...

Опубліковано Поліція Харківщини 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові дев'ятий день поспіль "мінували" бізнес-центри.

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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