В ходе проверки правоохранители эвакуировали 610 человек

Информация о минировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Всего эксперты осмотрели около 25 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 610 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о бизнес-центрах на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

#поліція_Харківщини Информация о минировании бизнес-центров не подтвердилась Всего эксперты осмотрели около 25 000... Опубликовано Полиция Харьковщины 11 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Харькове седьмой день подряд минировали бизнес-центры.