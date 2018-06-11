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Информация о минировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 19:16
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В ходе проверки правоохранители эвакуировали 610 человек

Информация о минировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Всего эксперты осмотрели около 25 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 610 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о бизнес-центрах на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

#поліція_Харківщини Информация о минировании бизнес-центров не подтвердилась Всего эксперты осмотрели около 25 000...

Опубликовано Полиция Харьковщины 11 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Харькове седьмой день подряд минировали бизнес-центры.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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