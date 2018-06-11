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Інтерв'ю

Інформація про мінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 19:16
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

У ході перевірки правоохоронці евакуювали 610 осіб

Інформація про мінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Всього експерти оглянули близько 25 000 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 610 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, мова йде про бізнес-центри на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького і проспекті Московському. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

#поліція_Харківщини Інформація щодо мінування бізнес-центрів не підтвердилась Всього експерти оглянули близько 25 000...

Опубліковано Поліція Харківщини 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Харкові сьомий день поспіль мінували бізнес-центри.

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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