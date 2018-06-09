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Інтерв'ю

Інформація про замінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 19:40
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

У ході перевірки правоохоронці евакуювали 10 громадян

Інформація про замінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"Всього експерти оглянули майже 15 тис. кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 10 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, правоохоронці перевіряли отриману сьогодні вранці інформацію про замінування п'яти бізнес-центрів у Харкові на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького і проспекті Московському.

 

#поліція_Харківщини Інформація щодо замінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась Всього експерти оглянули...

Опубліковано Поліція Харківщини 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 червня 2018 року, у Харкові п'ятий день поспіль "мінували" будівлі бізнес-центрів.

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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