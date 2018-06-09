У ході перевірки правоохоронці евакуювали 10 громадян

Інформація про замінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"Всього експерти оглянули майже 15 тис. кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 10 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці перевіряли отриману сьогодні вранці інформацію про замінування п'яти бізнес-центрів у Харкові на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького і проспекті Московському.

#поліція_Харківщини Інформація щодо замінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась Всього експерти оглянули... Опубліковано Поліція Харківщини 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 червня 2018 року, у Харкові п'ятий день поспіль "мінували" будівлі бізнес-центрів.