Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР
Информация о минировании бизнес-центра и магазина в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
"Всего эксперты осмотрели более тысячи кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуированы 5 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
#поліція_Харківщини #минирование Информация о минировании объектов в Харькове не подтвердилась Всего эксперты осмотрели...Опубликовано Полиция Харьковщины 19 июня 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Харькове "минировали" бизнес-центр на улице Свободы и магазин компьютерной техники на Московском проспекте.