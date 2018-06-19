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Информация о минировании бизнес-центра и магазина в Харькове не подтвердилась

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 18:25
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР

Информация о минировании бизнес-центра и магазина в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Всего эксперты осмотрели более тысячи кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуированы 5 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

#поліція_Харківщини #минирование Информация о минировании объектов в Харькове не подтвердилась Всего эксперты осмотрели...

Опубликовано Полиция Харьковщины 19 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Харькове "минировали" бизнес-центр на улице Свободы и магазин компьютерной техники на Московском проспекте.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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