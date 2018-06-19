Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР

Інформація про мінування бізнес-центру та магазину у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Всього експерти оглянули більше тисячі кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 5 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

#поліція_Харківщини #мінування Інформація щодо мінування об’єктів у Харкові не підтвердилась Всього експерти оглянули... Опубліковано Поліція Харківщини 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Харкові "мінували" бізнес-центр на вулиці Свободи та магазин комп’ютерної техніки на Московському проспекті.