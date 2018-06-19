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В Харькове "заминировали" бизнес-центр и магазин

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 13:39
Фото: в Харькове правоохранители проверяют информацию о минировании (facebook.com/police.kharkov)
Фото: в Харькове правоохранители проверяют информацию о минировании (facebook.com/police.kharkov)

Проверка продолжается

В Харькове правоохранители проверяют информацию о минировании зданий бизнес-центра и магазина компьютерной техники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 19 июня около 10.05. В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центра на улице Свободы и магазина компьютерной техники на Московском проспекте", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, кинологи, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

 

#Поліція_Харківщини В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании нескольких объектов Информация о том, что...

Опубликовано Полиция Харьковщины 19 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что киберполиция Украины установила, что сообщения о минировании бизнес-центров в Украине, в том числе, в Харькове, поступают с территории Российской Федерации.

В Одесской области мужчина устроил стрельбу, пострадали три человека Пентагон изменил стратегию киберкомандования США, - NYT
Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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