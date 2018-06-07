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Интервью

Информация о минировании 5 бизнес-центров в Харькове не подтвердилась

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 18:07
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В ходе осмотра помещений правоохранители эвакуировали 360 граждан

Информация о минировании 5 бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Всего эксперты осмотрели 31100 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 360 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на улице Академика Проскуры правоохранители осмотрели около 7400 кв. метров помещений и 1500 кв. м прилегающей территории, в бизнес-центре на улице Алчевских - 3200 кв. метров помещений и 1200 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 60 человек, на улице Свободы - около 7000 кв. метров, на улице Богдана Хмельницкого - 4500 кв. метров помещений и 1500 кв. метров прилегающей территории.

Также сообщается, что из здания на проспекте Московском были эвакуированы около 300 человек, правоохранители осмотрели 4 тыс. кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Информация о минировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась Всего эксперты осмотрели 31100 кв. метров помещений...

Опубликовано Полиция Харьковщины 7 июня 2018 г.

Напомним, сегодня в Харькове в третий раз "минировали" 5 бизнес-центров.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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