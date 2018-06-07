У ході огляду приміщень правоохоронці евакуювали 360 громадян

Інформація про мінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Всього експерти оглянули 31100 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 360 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, на вулиці Академіка Проскури правоохоронці оглянули близько 7400 кв. метрів приміщень та 1500 кв. м прилеглої території, у бізнес-центрі на вулиці Алчевських - 3200 кв. метрів приміщень та 1200 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 60осіб, на вулиці Свободи - близько 7000 кв. метрів, на вулиці Богдана Хмельницького - 4500 кв. метрів приміщень та 1500 кв. метрів прилеглої території.

Також повідомляється, що з будівлі на проспекті Московському було евакуйовані близько 300 осіб, правоохоронці оглянули 4 тис. кв. метрів приміщень та 800 кв. метрів прилеглої території.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Інформація щодо мінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась Всього експерти оглянули 31100 кв. метрів приміщень... Опубліковано Поліція Харківщини 7 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові втретє "замінували" 5 бізнес-центрів.