Информация о минировании 5 бизнес-центров в Харькове не подтвердилась

В ходе проверки правоохранители эвакуировали 1590 граждан

Информация о минировании пяти бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Всего эксперты осмотрели 29 200 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1590 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из здания на улице Академика Проскуры были эвакуированы 500 человек, из бизнес-центра на улице Алчевских - 70 человек из офисного здания на улице Свободы - 600 человек, из здания на улице Богдана Хмельницкого - 120 граждан, из здания на проспекте Московском - 300 человек.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

#поліція_Харківщини #заминировании Информация о минировании пяти бизнес-центров в Харькове не подтвердилась Всего... Опубликовано Полиция Харьковщины 6 июня 2018 г.

Напомним, вчера в Харькове также "минировали" бизнес-центры по указанным адресам. В ходе проверки сообщения о заминировании взрывных устройств обнаружено не было.