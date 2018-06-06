Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Информация о минировании 5 бизнес-центров в Харькове не подтвердилась

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 19:02
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

В ходе проверки правоохранители эвакуировали 1590 граждан

Информация о минировании пяти бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Всего эксперты осмотрели 29 200 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1590 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из здания на улице Академика Проскуры были эвакуированы 500 человек, из бизнес-центра на улице Алчевских - 70 человек из офисного здания на улице Свободы - 600 человек, из здания на улице Богдана Хмельницкого - 120 граждан, из здания на проспекте Московском - 300 человек.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

#поліція_Харківщини #заминировании Информация о минировании пяти бизнес-центров в Харькове не подтвердилась Всего...

Опубликовано Полиция Харьковщины 6 июня 2018 г.

Напомним, вчера в Харькове также "минировали" бизнес-центры по указанным адресам. В ходе проверки сообщения о заминировании взрывных устройств обнаружено не было.

Под Харьковом местные жители вышли на митинг с требованием расследовать смерть активиста Бычко В Киеве маршрутка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top