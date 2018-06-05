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Интервью

Информация о минировании 5 бизнес-центров в Харькове не подтвердилась

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 18:53
Фото: взрывных устройств в бизнес-центрах Харькова не обнаружено (facebook.com/police.kharkov)
Фото: взрывных устройств в бизнес-центрах Харькова не обнаружено (facebook.com/police.kharkov)

В ходе проверки информации о минировании правоохранители эвакуировали 1590 граждан

Информация о минировании 5 бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Всего эксперты осмотрели 29 200 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1590 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из здания бизнес-центра на улице Академика Проскуры эвакуировали 500 человек, из бизнес-центра на улице Алчевских - 70 человек, из офисного здания на улице Свободы - около 600 человек, из здания на улице Богдана Хмельницкого - 120 граждан, из здания на проспекте Московском - 300 человек.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

#поліція_Харківщини Информация о заминировании пяти бизнес-центров в Харькове не подтвердилась Всего эксперты...

Опубликовано Полиция Харьковщины 5 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове "заминировали" 5 бизнес-центров.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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