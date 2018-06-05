В ходе проверки информации о минировании правоохранители эвакуировали 1590 граждан

Информация о минировании 5 бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Всего эксперты осмотрели 29 200 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1590 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из здания бизнес-центра на улице Академика Проскуры эвакуировали 500 человек, из бизнес-центра на улице Алчевских - 70 человек, из офисного здания на улице Свободы - около 600 человек, из здания на улице Богдана Хмельницкого - 120 граждан, из здания на проспекте Московском - 300 человек.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

#поліція_Харківщини Информация о заминировании пяти бизнес-центров в Харькове не подтвердилась Всего эксперты... Опубликовано Полиция Харьковщины 5 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове "заминировали" 5 бизнес-центров.