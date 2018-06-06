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Інформація про мінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 19:02
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

У ході перевірки правоохоронці евакуювали 1590 громадян

Інформація щодо мінування п’яти бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Всього експерти оглянули 29 200 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 1590 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, з будівлі на вулиці Академіка Проскури були евакуйовані 500 осіб, з бізнес-центру на вулиці Алчевських - 70 осіб, з офісної будівлі на вулиці Свободи - 600 осіб, з будівлі на вулиці Богдана Хмельницького - 120 громадян, з будівлі на проспекті Московському - 300 осіб.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

#поліція_Харківщини #замінування Інформація щодо мінування п’яти бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась Всього...

Опубліковано Поліція Харківщини 6 червня 2018 р.

Нагадаємо, вчора в Харкові також "мінували" бізнес-центри за вказаними адресами. У ході перевірки повідомлення про замінування вибухових пристроїв виявлено не було.

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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