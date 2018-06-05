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Інтерв'ю

Інформація про замінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 18:53
Фото: вибухових пристроїв у бізнес-центрах Харкова не виявлено (facebook.com/police.kharkov)
Фото: вибухових пристроїв у бізнес-центрах Харкова не виявлено (facebook.com/police.kharkov)

У ході перевірки інфрмації про замінування правоохоронці евакуювали 1590 громадян

Інформація про замінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"Всього експерти оглянули 29 200 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 1590 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, з будівлі бізнес-центру на вулиці Академіка Проскури евакуювали 500 осіб, з бізнес-центру на вулиці Алчевських - 70 осіб, з офісної будівлі на вулиці Свободи - близько 600 осіб, з будівлі на вулиці Богдана Хмельницького - 120 громадян, з будівлі на проспекті Московському - 300 осіб.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

#поліція_Харківщини Інформація щодо замінування п’яти бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась Всього експерти...

Опубліковано Поліція Харківщини 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові "замінували" 5 бізнес-центрів.

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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