У ході перевірки інфрмації про замінування правоохоронці евакуювали 1590 громадян

Інформація про замінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"Всього експерти оглянули 29 200 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 1590 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з будівлі бізнес-центру на вулиці Академіка Проскури евакуювали 500 осіб, з бізнес-центру на вулиці Алчевських - 70 осіб, з офісної будівлі на вулиці Свободи - близько 600 осіб, з будівлі на вулиці Богдана Хмельницького - 120 громадян, з будівлі на проспекті Московському - 300 осіб.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

#поліція_Харківщини Інформація щодо замінування п’яти бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась Всього експерти... Опубліковано Поліція Харківщини 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові "замінували" 5 бізнес-центрів.